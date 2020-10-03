مليشيا «المجلس العسكري الزنتان» تتبرأ من اشتباكات مليشيات الزنتان والزاوية وتصفها بالإجرام

تبرأت مليشيا ما يعرف بالمجلس العسكري الزنتان من اشتباكات الجماعات المسلحة والمليشيات التي دخلت مع مليشيات أخرى من الزاوية، زاعمًا أنه لا يملك أي قوة عسكرية جهوية أو قبلية داخل طرابلس إلا من انتسب إلى أحد أجهزة الدولة أو تشكيلاتها العسكرية المتواجدة بداخلها.

وادعت مليشيا ما يعرف بالمجلس العسكري الزنتان في بيان له، أن تواجد تشكيلات عسكرية في العاصمة من أبناء الزنتان ا يعني أنها فوق القانون، مؤكدًا أن للأجهزة الأمنية حق التعامل والتصرف مع من تشتبه به وفق القانون.

وواصل زعمه أن الاشتباكات التي وقعت الخميس، بمحيط معسكر “7 أبريل”، أعقبها تبادل لإطلاق النار وزعزعة أمن العاصمة بين مليشيات الزنتان وأخرى من الزاوية، وأنه لا أحد فوق القانون، وأن المخطئ والمجرم جزاءه ما اقترفت يداه دون النظر إلى هويته أو انتمائه.

وتابع مدعيا أن المجلس العسكري الزنتان تربطه علاقات قوية ومتينة بـ”ثوار” وقيادات المناطق الأخرى، وأنه لن يسمح لأحد بالتطاول أو القفز على التضحيات السابقة وجعلها مطية لتحقيق أطماعه وتصفية حساباته.