“الملف الليبي” محور ندوة مرتقبة لمؤسسة الشرق الأوسط

تعقد مؤسسة الشرق الأوسط MEI ندوة حول ليبيا تتمحور حول تأثير النفط والأسلحة والطائرات المسيّرة والتوترات الإقليمية، وحول التغييرات التي قد تنجم عن مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا وتشكيل حكومة مؤقتة جديدة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الاثنين المقبل بمشاركة سفيرة الولايات المتحدة السابقة في ليبيا ديبورا جونز، والملحق العسكري النمساوي السابق في ليبيا

ولفغانغ بوسزتاي ومؤسس شركة Libya-Analysis LLC ؛ والمشارك الموقت في MEI جايسون باك، كما سيكون الحوار بإدارة المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى ليبيا جوناثان واينر.

كما تتطرق الندوة فما للمسارات المحتملة للصراع الليبي، ونوع الكيان الذي قد يحل محل حكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى استشراف مستقبل النظام الاقتصادي الليبي كآليات جديدة لتوزيع عائدات النفط التي ما تزال قيد المناقشة الآن، مع دراسة إمكانية الأطراف الدولية أن تتعاون لمنع المفسدين من إفشال التقدم الحالي.

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