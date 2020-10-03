«مكافحة الأمراض»: انقطاع الكهرباء وعدم توفر الوقود أوقفا بعض مختبرات فحص «كورونا»

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تحديثه اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الجمعة 02 أكتوبر 2020، قال فيه، إنه استلم عدد (2290) عينة، وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج: عدد ( 1920 ) عينة سالبة، وعدد (370) عينة موجبة (224 جديدة + 146 مخالطة).

أضاف “المركز” في بيان، اليوم السبت، أن انخفاض عدد الحالات النشطة (الموجبة) في هذا البيان يرجع إلى انخفاض عدد العينات التي تم فحصها معملياً ببعض المدن وذلك بسبب الصعوبات اللوجستية والفنية التي تسببت في توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل يأتي على رأسها إنقطاع الكهرباء وعدم توفر الوقود خاصة في مناطق الجنوب.

وأشار “المركز” إلى أن الإصابات الجديدة ترفع الإجمالي منذ ظهور الفيروس في ليبيا إلى 1.36087 حالة، و2.14620 حالة نشطة، و3.20889 متعافي، إلى جانب 4578 وفاة.