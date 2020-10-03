تمديد حبس مدير المصرف الخارجي وملاحقة متنفذين بـ “الخارج”

مددت النيابة العامة حبس مدير المصرف الليبي الخارجي، محمد بن يوسف في تهم تتعلق بوقائع فساد وتبديد المال العام.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر بالنيابة العامة أن الأيام المقبلة ستنفذ عمليات توقيف واسعة لمسؤولين آخرين، بعد انتهاء التحقيقات الجارية الآن في تهم تتعلق بنهب منظم للمال العام منذ سنوات بحسب ما ورد عن المصدر.

وأكد المصدر لصحيفة الشرق الأوسط عمليات تتبع شخصيات ليبية متنفذة موجودة حاليا خارج البلاد، على خلفية ضلوعهم في قضية المصرف الليبي الخارجي، وما يتعلق بإهدار أكثر من 500 مليون دولار في استثمارات غير مصنفة.

يشار إلى أن أجهزة أمنية في طرابلس، قد اعتقلت منتصف الأسبوع الماضي مدير المصرف الليبي الخارجي، بناء على مذكرة صادرة عن وكيل النيابة بمكتب النائب العام، عبد الباسط فرج شهران، إلى وزارة الداخلية.

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