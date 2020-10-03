التكبالي: الخلافات ستظهر مستقبلًا بين مجلس النواب والمتحكمين في العاصمة طرابلس

أخبار ليبيا24

رأى عضو مجلس النواب، الدكتور علي التكبالي، أن الخلافات ستظهر مستقبلًا بين مجلس النواب والمتحكمين في العاصمة طرابلس بعد الاتفاق الذي سيتم في بوزنيقة المغربية.

وقال التكبالي، في مقابلة الجمعة مع قناة العربية الحدث، إن الاتفاقات بين المتحاورين في المغرب، ارتكزت على المحاصصة والجهوية والقبلية، مشيرًا إلى أن بناء الدولة لكن يكون بهذا الشكل، ولكن هذا هو الموجود الآن.

وأضاف، “أن التناقضات سوف تظهر في المستقبل بيننا كمجلس النواب وبين أولئك الذين يتحكمون في طرابلس”. وقال، “إن الإخوان الذين يكونون معظم أعضاء مجلس الدولة لن يقبلوا أن يأخذ منهم المصرف المركزي ولا مؤسسة النفط”.

وتابع، “إنهم يحاولون أن يراوغوا الآن، وأن يميعوا كل ما يحصلون عليه من مجلس النواب، بالالتفاف حوله بطريقة ما”.

واستؤنفت، الجمعة، جلسات الحوار الليبي بين مجلسي النواب والدولة ببوزنيقة بالمغرب في جولة ثانية، ويترأس وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في هذه الجولة من جلسات الحوار الليبي، فوزي العقاب، فيما يترأس وفد مجلس النواب، يوسف العقوري.

وجاءت هذه الجولة بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة، كانت قد أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.

وشملت الاتفاقيات، أيضًا التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.

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