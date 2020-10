الآن.. انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات بوزنيقة

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أكد مصدر نيابي،

اليوم السبت، انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات وفدي مجلس النواب وما يسمى بمجلس

الدولة في بوزنيقة بالمملكة المغربية الآن.

وأشار المصدر الذي

فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ إلى أنه في حال

الاتفاق على معايير اختيار المناصب السيادية سيحضر كلا من رئيس مجلس النواب عقيلة

صالح ورئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري للتوقيع على الاتفاق

