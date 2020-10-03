بلدية بنغازي تستعد لفصل الشتاء

أخبار ليبيا24

تستعد بلدية بنغازي لاستقبال فصل الشتاء بالقيام بحملة مكثفة تركزت على تنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار بعدد من المناطق وإقامة خطوط جديدة لتصريف مياه الأمطار.

والجمعة، أجرت البلدية تحت إشراف جهاز تنمية وتطوير المُدن أعمال تنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار في منطقة الكيش.

كما قامت البلدية، الأربعاء، بأعمال ترحيل خط صرف صحي بجوار القرية السياحية بمنطقة قاريونس، وذلك بسبب وقوع الخط السابق في مسار منازل المواطنين.

وفي وقت سابق، ذكرت البلدية أنها بدأت العمل في إنجاز خط تصريف مياه الأمطار في حي السلام، بِمُحاذة الطريق الدائري الرابع.

وأشارت البلدية، إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المواقع المُستهدفة ضمن عدد من مُختنقات تصريف مياه الأمطار.

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