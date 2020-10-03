الوطني لمكافحة الأمراض : تسجيل 8حالات وفاة و370 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، عن تسجيل، 8 حالات وفاة و 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا و تماثل 555 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (2290) عينة موزعة على المختبرات، مشيرا إلى أنه من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (1230) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (630) عينة، و من مختبر المركز المرجعي زليتن (46) عينة، و من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة (57) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الزاوية (94) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (66) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني سرت (23) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الكفرة (4) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني غريان (140) عينة.

ولفت المركز إلى أن نتائج العينات أثبتت سلبية ( 1920 )، وإيجابية (370) عينة منهم (224 ) حالة جديدة، و ( 146 ) حالة مخالطة.

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