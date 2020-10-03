صنع الله يدعو الأمم المتحدة لفرض عقوبات على هذه الشخصيات

طالب رئيس المؤسسة الليبية للنفط الأمم المتحدة بفرض عقوبات على شخصيات عسكرية وقيادات قبلية ونشطاء وإعلاميين في ليبيا.

وضمت القائمة ، أسماء من ضمنها الشيخ السنوسي الحليق الزوي شيخ قبائل الزوية، والشيخ أبو القاسم قريش من قبائل الزنتان، والشيخ سعد الشترة القبايلي من اجدابيا، والعميد محمد خليفة حماد المقرحي من سبها، ورئيس حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي من اجدابيا، والناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري من مدينة البيضاء، وعيسى رشوان مدون وناشط سياسي من اجدابيا، بالإضافة إلى محمد امطلل إعلامي بقناة الفضائية الليبية من البيضاء.