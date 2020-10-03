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صنع الله يدعو الأمم المتحدة لفرض عقوبات على هذه الشخصيات

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالب رئيس المؤسسة الليبية للنفط الأمم المتحدة بفرض عقوبات على شخصيات عسكرية وقيادات قبلية ونشطاء وإعلاميين في ليبيا.

وضمت القائمة ، أسماء من ضمنها الشيخ السنوسي الحليق الزوي شيخ قبائل الزوية، والشيخ أبو القاسم قريش من قبائل الزنتان، والشيخ سعد الشترة القبايلي من اجدابيا، والعميد محمد خليفة حماد المقرحي من سبها، ورئيس حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي من اجدابيا، والناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري من مدينة البيضاء، وعيسى رشوان مدون وناشط سياسي من اجدابيا، بالإضافة إلى محمد امطلل إعلامي بقناة الفضائية الليبية من البيضاء.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • صنع الشيطان رويبضة حقير
    يشير المعنى اللغوي للرويبضة إلى الشخص السفيه وغير القادر على الخوض في الأمور الحاسمة والكبيرة، والذي لا يملك من الأمر شيئاً، فيفضل التزام بيته عن الاختلاط في الناس، أما المعنى المستفاد من الحديث الشريف الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو يؤكد على أنّه سيأتي زمان على الناس يصبح الرجل السفيه هو صاحب الكلمة، والحكم والناهي في قضايا الناس الكبيرة، فيساهم أخذه لهذا المكان في تضليل الناس وانتشار الفساد. ما هو زمن الرويبضة يشير مفهوم زمن الرويبضة إلى جملة من التغيرات التي أخبر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمته في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ)

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