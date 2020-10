خبير عسكري: الغرب لا يريد جيشا بل يريد كيانات تسيطر عليها المليشيات

أكدت مصادر صحفية، أن الاجتماعات السياسية هي الأكثر وضوحًا حتى الآن،

خاصة المنعقدة في بوزنيقة بالمغرب والتي تصب في نهايتها إلى بعض التغييرات المنصوص

عليها في مؤتمر برلين السابق، لكن تظل المعضلة العسكرية حسب الخبراء هي الأهم والأكثر

تعقيدًا.

ويقول الخبير العسكري، محمد مهني، في تصريحات صحفية، إن الغرب

لا يريد جيشا يقوده عسكريون محترفون، بل يريد تمييع ذلك في كيانات يسيطر عليها الإخوان

وقادة “المليشيات”.

وأكد مهني، أن المليشيات في الغرب لا يعترفون بالتراتبية

الأقدمية والتسلسل العسكري، كما ان هذا الأمر في الشرق غير مقبول مطلقًا، مُرجًّحا

عدم نجاح أي مسار عسكري مقترح.

