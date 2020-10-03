ليبيا

علي الانصاري -الرباط |

03 October, 2020

نشر موقع القوات الملكية المغربية، على توتير ،صورا لاستقبال المفتش العام للجيش المغربي ، الجنرال عبد الفتاح الوراق. لوزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر ، أمس الجمعة.

كما تم نشر صور لتوقيع اتفاقية الشراكة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية مصحوبة بتعليق “المملكة المغربية والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تعاون عسكري لمدة عشر سنوات 2020-2030 لمواجهة التهديدات المشتركة وتحديث الصناعات الدفاعية والعسكرية بالمملكة”.

وشمل برنامج وزير الدفاع الأمريكي في الرباط، لقاء مع المفتش العام للقوات المسلحة المغربية، الجنرال عبد الفتاح الوراق، والوزير المنتدب المكلف بالدفاع، عبد اللطيف لوديي، إلى جانب وزير الخارجية، ناصر بوريطة. وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين في المجال الأمني.