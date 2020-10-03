دي مايو: استقالة السراج مرهونة بتشكيل هيكل مؤسسي توافقي

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن اعتزام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الاستقالة مرهون بتشكيل هيكل مؤسسي فاعل تتوصل إليه الأطراف الليبية بناء على اتفاق سياسي

وأضاف دي مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو أن قرار السراج مغادرة الساحة السياسية هو خيار شجاع ومسؤول.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يستطع أن يخفي أسفه من قرار رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الاستقالة من منصبه وقد عبر عن أسفه ذلك في وقت سابق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية