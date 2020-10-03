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دي مايو: استقالة السراج مرهونة بتشكيل هيكل مؤسسي توافقي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن اعتزام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الاستقالة مرهون بتشكيل هيكل مؤسسي فاعل تتوصل إليه الأطراف الليبية بناء على اتفاق سياسي

وأضاف دي مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو أن قرار السراج مغادرة الساحة السياسية هو خيار شجاع ومسؤول.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يستطع أن يخفي أسفه من قرار رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الاستقالة من منصبه وقد عبر عن أسفه ذلك في وقت سابق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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