إصابة 3 مواطنين بكورونا في بلدية الكفرة

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة، اليوم السبت، عن تسجيل 3 إصابات جديدة وتماثل 22 حالة للشفاء.

واوضحت اللجنة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالى عدد الإصابات في البلدية بلغ 241 اصابة، و 128 حالة شفاء، و 25 حالة وفاة.

وطالبت اللجنة المواطنين بضرورة استمرار ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة العدوى .

