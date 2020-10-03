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إصابة 3 مواطنين بكورونا في بلدية الكفرة

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة، اليوم السبت، عن تسجيل 3 إصابات جديدة وتماثل 22 حالة للشفاء.

واوضحت اللجنة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالى عدد الإصابات في البلدية بلغ 241 اصابة، و 128 حالة شفاء، و 25 حالة وفاة.

وطالبت اللجنة المواطنين بضرورة استمرار ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة العدوى .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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