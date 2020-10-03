«الرفادي»: أي حل سياسي لن ينجح إذا لم ننهي «التمرد المسلح» و«الثورة المضادة»

قال رئيس ما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» عبد الله الرفادي، المرتبط بما يسمى «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا» التي كان يترأسها محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني السابق، إنه: «من المستحيل أن ينجح أي حل سياسي في وجود مرتزق يهدد أمن البلاد واستقرارها بل حتى وجودها كدولة موحدة، ما نراه اليوم هو عبارة عن تشابك مصالح بين مجموعات في الشرق والغرب توغلت في السلطة وسيطرة على الاقتصاد وتسعى بكل قوة للحفاظ على هذه المصالح» وفق زعمه.

«الرفادي» أضاف في بيان، اليوم السبت، على حسابه بـ«فيسبوك»: «الحل يكمن في : إنهاء الثورة المضادة والقضاء عليها، إنهاء التمرد المسلح وتهديد السلاح، حكومة وطنية كفؤة ومهنية تنقذ المواطن من حالة التردي وتقوم بالخدمات الاساسية له، فترة استقرار سياسيي تقوم على مؤتمر تأسيسي تلتقي فيه كافة القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية بموجب آليات واضحة ومحددة تعالج المسارات الدستورية والتشريعية والتنفيذية ووضع أسس وتدابير بناء الدولة والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإصدار الدستور الدائم واجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء الحقيقي في تأسيس دولة الدستور الثانية” وفق قوله.