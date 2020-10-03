تصدير 600 ألف برميل نفط خام من ميناء الزويتينة إلى إيطاليا

رست على رصيف ميناء الزويتينة النفطي الناقلة EPISKOPI التي تحمل علم ليبيريا قادمة من ميناء TRIESTE في إيطاليا لشحن نحوي 600 ألف برميل من النفط الخام، وتصدير الكمية إلى إيطاليا، حسب ما أفاد به مصدر بالميناء

وقال المصدر، أن طقم الناقلة النفطية يتألف من 26 عامل وسيتم شحنها بالكمية المطلوبة وتصديرها إلى دولة إيطاليا.

وأضاف أن الوزن الكلي للناقلة النفطية 79812 طن، طولها 269.14 متر، العرض 46.0 متر، الوزن الصافي 48822 طن، الحمولة الصافية 153019 طن. وأشار إلى أن الناقلة يتم تزويدها بالكمية المطلوبة وسيتم ترحيلها بعد الإنتهاء من الإجراءات المستندية المتبعة في ميناء الزويتينة النفطي.

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وكشف برنامج لشحنات تحميل النفط عن خطط تصدير 3.8 مليون برميل من الخام على خمس ناقلات في أكتوبر الحالي من مرفأ الزويتينة الليبي لتصدير النفط، الذي أعيد فتحه مؤخرا.

وفي 18 سبتمبر، أعلنت القيادة العامة استئناف إنتاج وتصدير النفط في البلاد، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع حكومة الوفاق، وقررت المؤسسة الوطنية للنفط لاحقا رفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة الخالية من تواجد جماعات مسلحة.

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