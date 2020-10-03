بومطاري يتفقد سير عمل اللجان التابعة للوزارة

تفقد وزير المالية والاقتصاد بحكومة الوفاق فرج بومطاري، رفقة رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب بطرابلس عبد المنعم بالكور، سير عمل اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات وإدارة الحسابات ومعهد التدريب المالي والمحاسبي وذلك في إطار متابعة تنفيذ برنامج اصلاح المالية العامة.

أكد بومطاري خلال الجولة التفقدية، بأن مراحل التنفيذ تسير بشكل سليم، وفقاً للخطة العامة بالرغم من ظروف التي فرضتها جائحة كورونا، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ في برنامج إقفال الحسابات الختامية للسنوات المالية المتراكمة.

من جهته أشاد رئيس اللجنة المالية بأهمية مشروع إصلاح المالية العامة ومعدلات الإنجاز التي تمت حتى تاريخه والمتمثلة في رفع كفاءة الكوادر الفنية من خلال البرنامج التدريبي وأيضاً تصميم وتنصيب المنظومات الالكترونية الخاصة ببرنامج الإصلاح.

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