نائب مندوب ألمانيا بالأمم المتحدة: اجتماع وزاري بشأن ليبيا الإثنين المقبل

قال نائب المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة جنتر ستر، إنه سيتم عقد اجتماعا وزاريا رفيع المستوى بشأن ليبيا الإثنين المقبل.

وأوضح “جنتر ستر” في تصريحات صحفية، أن المؤتمر سيعقد عبر دائرة تلفزيونية، برئاسة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش، ومشاركة جميع أطراف مؤتمر برلين، إلى جانب الأطراف الليبية.

ولفت “جنتر ستر” إلى أن الاجتماع هو متابعة مهمة لمؤتمر برلين الذي انعقد في 18 يناير الماضي، واعتمد مجلس الأمن الدولي مخرجاته من خلال القرار رقم 2510.

وأكد أن هناك الكثير من المشاكل ظلت بلا حل مثل وقف إطلاق النار ومستقبل العملية السياسية، موضحا أن الاجتماع سيبعث رسالة قوية للأطراف المعنية باعتبار أن مخرجات مؤتمر برلين هي المرجعية المناسبة للحل في ليبيا.

وكانت وكالة الأناضول التركية، قد صرحت بأن الجولة الثانية من الحوار الليبي انطلقت بالمغرب رسميا عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، أمس الجمعة، وفق عضو مشارك في الحوار من المجلس الاستشاري للدولة الليبي.

وأضاف المصدر، للأناضول، طالبا عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن جلسات الحوار في الجولة الثانية “ستعمل على وضع معايير تولي المناصب السيادية” في ليبيا.

وكان مقررا إجراء الحوار الليبي بالمغرب الأحد الماضي، ثم تأجل إلى الثلاثاء، قبل أن تعلن وسائل إعلام ليبية، بينها فضائية انعقاده الخميس، ليؤجل من جديد إلى الجمعة.

واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي بين 6 و10 سبتمبر الماضي جمع وفدي المجلس الاستشاري ومجلس النواب الليبي ، فيما توصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.