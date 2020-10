بلدية سرت: “البحث الجنائي” بمستودع رأس المنقار هي المسؤولة عن أزمة الوقود بالمدينة

أعلنت لجنة الأزمة ببلدية سرت، اليوم السبت، أن الإدارة العامة للبحث الجنائي بمستودع رأس المنقار، هي المسؤولة عن أزمة الوقود الخانقة بالمدينة وضواحيها.

وأشارت البلدية، من خلال منشور عبر صفحتها الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن جميع الشركات والمحطات الموردة للوقود إلى مدينة سرت لديها حجوزات بالمستودع.

