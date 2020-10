” فوربس “: ليبيا سوف تعود بقوة إلى سوق النفط العالمية

توقعت مجلة فوربس الأمريكية، اليوم السبت، أن ليبيا سوف تعود بقوة إلى سوق النفط العالمية.

وقالت المجلة في تقرير لها طالعته ليبيا 24 أن ليبيا سوف تعود بشكل كبير إلى السوق العالمية إذا تم الحفاظ على الاتفاق بين حكومة الوفاق غير المعتمدة والجيش.

وأشارت المجلة إلى أن إنتاج ليبيا من النفط انخفض من 1.2 مليون برميل يوميًا في يناير إلى أقل من 200 ألف برميل يوميًا في الأشهر الأخيرة، لافته إلى أنه في حالة استمرار الاتفاق المشروط يمكن أن تشهد ليبيا وصول الإنتاج إلى 500 ألف برميل يوميًا نهاية هذا الأسبوع وما يصل إلى مليون برميل يوميًا في الربع الرابع.

ولفتت المجلة إلى أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا، ومعفاه من أحدث اتفاقية لمنظمة أوبك للحد من إنتاج النفط الخام التي أبرمتها والتي تهدف إلى خفض الإمدادات بمقدار 7.7 مليون برميل يوميًا بحلول ديسمبر من هذا العام في محاولة لدعم أسعار النفط المنخفضة بشدة.

