«أردوغان»: نقف بجانب «المقهورين» في ليبيا

في تحدي صارخ للشرعية الدولية والمواثيق الدولية، تباهى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، بـ”تصدير الإرهابيين” إلى دول عدة.

وحسب وكالة سكاي نيوز، قال أردوغان: “نكافح ليلا ونهارا حتى تتبوأ بلادنا المكان الذي تستحقه في النظام العالمي. ونقف بجوار المقهورين في كل مكان من سوريا إلى ليبيا ومن شرق المتوسط إلى القوقاز”.

وتقدم أنقرة الدعم لأذربيجان في القتال العنيف المستمر منذ أسبوع مع قوات من الأرمن في إقليم ناغورني كاراباخ الانفصالي بمنطقة القوقاز.

واشتعلت المواجهة منذ الأحد الماضي في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتجاوزت المعارك حدود الإقليم، مما ينذر بحرب شاملة بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين.

وترتبط تركيا بعلاقات استراتيجية مع أذربيجان، خاصة في مجال الطاقة والدفاع رغم الاختلاف الطائفي، وتعهدت في السابق بدعم باكو “حتى النهاية” في قضية الإقليم.

وفي وقت سابق، قال أردوغان في خطاب متلفز إن وقف إطلاق النار لن يكون ممكنا ما لم تنسحب القوات الأرمينية من المنطقة الانفصالية (إقليم ناغورني كارباخ) وغيرها من الأراضي الأذربيجانية، وفق “فرانس برس”.

وجاء في خطابه: “يعتمد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في هذه المنطقة على انسحاب الأرمينيين من كل شبر من الأراضي الأذربيجانية”.