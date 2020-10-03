بهمة شابين وطنيَّين.. صيانات حيوية لشوارع “البيضاء”

انطلقت حملة “البيضاء لنا” والتي شملت شوارع مدينة البيضاء منذ شهر مارس من عام 2019 وقد هدفت إلى ترميم بعض التصدعات والحفر في شوارع مدينة البيضاء.

وأطلق هذه المبادرة الشاعر الغنائي محمد الجويفي وما زالت الحملة مستمرة بجهود فردية مبذولة من قبل مجموعة من الشباب، وكان حب هذه المدينة والانتماء اللامحدود لها هو القاسم المشترك الذي جمع الشابين الجويفي والورفلي ليترجما ذلك من خلال المبادرات التي يقدمانها حفاظا على مدينتهم من الخراب والدمار فضلا عن ترميم بعض ما تهدم من البنية التحتية.

وقام هذا الثنائي بتصنيع وتركيب اللوحات الإرشادية للطريق الدائرية الدالة على المنعطفات إضافة إلى تركيب المصدات الجانبية لجسر بوزهرة الواقع في مدخل المدينة الشرقي بعد تلفها وانهيار بعضها

ولقيت هذه المبادرة الثنائية دعما ماديا ومعنويا من قبل أهل الخير في المدينة تشجيعا لهذا النوع من المبادرات وأملا في أن تتكرر في أكثر من منطقة.

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