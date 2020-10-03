محطة الرويس تعلن أسباب حالة الإظلام التام بالجناح الغربي لشبكة الكهرباء

أعلنت محطة الرويس لتوليد الطاقة الكهربائية أن السبب في حدوث حالة إظلام تام بالجناح الغربي للشركة العامة للكهرباء انخفاض تردد الشبكة بشكل حاد نتيجة زيادة استهلاك الطاقة ونقص القدرات الإنتاجية لوحدات التوليد المركبة.

وأكدت شركة الرويس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن جميع حالات الإظلام التام التي حدثت بالجناح الغربي للشبكة العامة للكهرباء كانت إما نتيجة انخفاض التردد بالشبكة أو فصل في خطوط نقل الطاقة.

وأكدت المحطة أنها لم تكن سببا في إي حالة من حالات الإظلام التام السابقة بل كان لها الدور الرئيسي في إعادة بناء الشبكة العامة للكهرباء مشيرا لإعادة الوحدات الأولى، الثانية، الثالثة والخامسة بمحطة الرويس على الشبكة العامة للكهرباء.