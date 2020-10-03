بحث سبل استقرار الكهرباء في طبرق

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق مع عددا من مسئولي قطاع الكهرباء من بينهم رئيس قسم التشغيل لمحطات الجبل الاخضر ومدير دائرة التحكم بطبرق ورئيس محطة طبرق للربط الدول 220 بحضور جهاز الحرس البلدي والشرطة العسكرية مشاكل إنقطاع الكهرباء عن مدينة طبرق وازدياد ساعات طرح الأحمال بها.

وقدم مسؤولي الكهرباء شروح وافية عن تزويد طبرق بالتيار الكهربائي عن طريق مصر وعلى الشبكة الليبية مؤكدين ان الوضع العام جيد.

وأثنى رئيس المجلس التسييري طبرق على أعمال شركة الكهرباء في طبرق مؤكدا دعم البلدية لمشاريع الكهرباء مع هيئة الكهرباء بالحكومة الليبية.