تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في بلدية زلطن

أعلنت لجنة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة ببلدية زلطن، أن فريق الرصد استلم من المركز الوطني لمكافحة الأمراض 50 عينة مسحة أنفية، ظهرت نتائج 4 منها موجبة .

وبينت اللجنة أن عينات الحالات الموجبة، 3 منها تضمنت حالات اشتباه كانت تعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة وأعراض في الجهاز التنفسي، وعينة واحدة تم أخذها كإجراء احترازي .

مطالبة المواطنين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك الحرص على الالتزام بالحجر المنزلي لغاية ظهور النتائج والتأكد من خلوها من فيروس كورونا.

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