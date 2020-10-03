شحن 600 ألف برميل نفط من ميناء الزويتينة إلى إيطاليا

رست على رصيف ميناء الزويتينة النفطي الناقلة EPISKOPI التي تحمل علم ليبيريا قادمة من ميناء TRIESTE في إيطاليا لشحن نحوي 600 ألف برميل من النفط الخام، وتصدير الكمية إلى إيطاليا، حسب ما أفاد به مصدر بالميناء.

وقال المصدر، إن طقم الناقلة النفطية يتألف من 26 عاملًا، وسيتم شحنها بالكمية المطلوبة وتصديرها إلى دولة إيطاليا.

وأضاف أن الوزن الكلي للناقلة النفطية 79812 طنًّا، وطولها 269.14 متر، والعرض 46.0 متر، والوزن الصافي 48822 طنًّا، والحمولة الصافية 153019 طنًّا، وأشار إلى أن الناقلة يتم تزويدها بالكمية المطلوبة وسيتم ترحيلها بعد الانتهاء من الإجراءات المستندية المتبعة في ميناء الزويتينة النفطي.

وكشف برنامج لشحنات تحميل النفط خطط تصدير 3.8 مليون برميل من الخام على خمس ناقلات في أكتوبر الحالي من مرفأ الزويتينة الليبي لتصدير النفط، الذي أُعيد فتحه أخيرًا.