ليبيا تشارك في اجتماع دولي لمنتدى العلوم والتكنولوجيا باليابان

شاركت ليبيا في الاجتماع الافتراضي السنوي السابع عشر لمنتدى العلوم والتكنولوجيا باليابان الذي يحضره وزراء العلوم والتكنولوجيا لأكثر من 50 دولة.

وبينت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أن الوزير المكلف محمد عماري زايد شارك اليوم السبت في الاجتماع الافتراضي السنوي السابع عشر لمنتدى العلوم والتكنولوجيا تحت عنوان “الجولة السابعة عشر من اجتماع المائدة المستديرة لوزراء العلوم والتكنولوجيا”، المنعقد بمدينة كيوتو اليابانية..

وأشار زايد في كلمته عن التجربة الليبية في مجال مواجهة جائحة كورونا، من خلال دعم المراكز البحثية، وكذلك دور هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار وما تم إنجازه في الفترة السابقة.

يشار إلى أن منتدى العلوم والتكنولوجيا حظي بمشاركة وزراء العلوم والتكنولوجيا لأكثر من 50 دولة.