أراضي ليبيا الزراعي تتآكل.. وحصة الفرد تراجعت إلى 0.28 هكتار

كشف تقرير أنه خلال القرون الماضية تحولت الأراضي والمحميات البرية في العالم إلى أراضٍ زراعية.

ويقول موقع “ourworldindata” إن 10% من مساحة الأرض مغطاة بالأنهار الجليدية، و19% عبارة عن أراضٍ قاحلة مثل الصحاري والشواطئ، و37% عبارة عن غابات، و11% أشجار ومروج، و1% مياه عذبة، و1% مناطق حضرية مبنية تشمل المدن والقرى والطرق والبنية التحتية البشرية.

وأوضح التقرير أن البشر يستخدمون حوالي نصف الأراضي الصالحة للزراعة للسكن، وهناك تباين في المساحة المستخدمة للزراعة في مختلف أنحاء العالم.

وتشير الإحصائية إلى أنه في عام 2015 وصلت نسبة الأراضي المستخدمة للزراعة في ليبيا إلى 8.72% من مساحة البلاد الكاملة، بينما وصلت النسبة في عام 1961 إلى 6.35%.

وتقسم الأراضي الصالحة للزراعة إلى قسمين، الأول هو الأرض المخصصة لزراعة المحاصيل، والثاني هو المراعي (الأراضي المخصصة لتربية المواشي)، وبلغت نسبة الأراضي المخصصة لزراعة المحاصيل في ليبيا 0.98% في عام 2015، و7.56% للأراضي المخصصة للمروج وتربية المواشي.

وتشير الإحصائيات إلى انخفاض نسبة متوسط استخدام الفرد الواحد للأراضي الزراعية منذ عام 1961 إلى 2014، ففي ليبيا كان نصيب الفرد 1.13 هكتار في عام 1961، ووصلت إلى 0.28 هكتار في عام 2014، علمًا بأن الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع.

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