وزير التعليم: إتمام إجراءات تضمين زيادة المرتبات بالميزانية

أكد وزير التعليم فوزي بومريز خلال لقائه رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم السبت إن الوزارة قامت بإتمام كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتضمين زيادة مرتبات المعلمين بالميزانية التقديرية للعام القادم، لافتا إلى انتظار التغطية المالية من قبل مصرف ليبيا المركزي.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن وزير التعليم قدم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي تقريرا عن زيارته الأخيرة لمدينة سرت وتفقد جامعتها ومؤسساتها التعليمية، وكذلك البريقة ومؤسساتها التعليمية وعلى رأسها جامعة النجم الساطع وأصدر الثني تعليماته بتقديم تقرير مفصل عن أبرز الاحتياجات لهذه المؤسسات.
وقدم الوزير تقريرا لرئيس الحكومة عن انتهاء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، لافتا إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة وباء كورونا خلالها، وانتهائها بنجاح.
من جانبه شدد الثني على ضرورة وضع خطة لاستئناف العام الدراسي الجديد بما يكفل سلامة الطلاب والمعلمين.
واستعرض الاجتماع نتائج اجتماع وزير التعليم مع لجنة انتخابات المجالس البلدية، والاتفاق على توفير كافة إمكانيات الوزارة لإنجاح الانتخابات وذلك نظرا لإجراء العملية الانتخابية داخل المؤسسات التعليمية.
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