“عمل الوفاق” تعلن جاهزية مرتبات 3 أشهر

أعلن مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق سليمان حبريشة عن تجهيز مرتبات فائض الملاكات الوظيفية للدفعات السادسة والسابعة والثامنة لشهر يونيو ويوليو وأغسطس للعام الجاري.

وأشار حبريشة إلى أن المكاتب قد بدأت في توزيعها منذ الأسبوع الماضي، وفي السياق ذاته أكد حبريشة على جاهزية مرتبات شهري أبريل ومايو من هذا العام، وأنه سيتم توزيعها على المصارف خلال الأسبوع الجاري.

وفي سياق منفصل كانت لجنة معالجة الازدواج الوظيفي بالوزارة قد أعلنت عن دراستها مستندات 550 شخصا ضمن الدفعة (183)، لمعالجة مشكلة الازدواج الوظيفي لديهم حيث شددت اللجنة على ضرورة متابعة الدفعات بالتنسيق مع لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية.

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