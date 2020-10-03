“الثني” يطلع على سير عمل وزارة التعليم ويشدد على وضع خطة لاستئناف العام الدراسي

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم السبت، على سير عمل وزارة التعليم، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز.

وقدم الوزير للـ”الثني” تقريرا عن زيارته الأخيرة لمدينة سرت وتفقد جامعتها ومؤسساتها التعليمية، وكذلك البريقة ومؤسساتها التعليمية وعلى رأسها جامعة النجم الساطع.

وأصدر “الثني” تعليماته بتقديم تقرير مفصل عن أبرز الاحتياجات لهذه المؤسسات.

كما قدم الوزير تقريرا للـ”الثني” عن انتهاء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، لافتا إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة وباء كورونا خلالها، وانتهائها بنجاح تام.

وبهذه المناسبة، ثمن “الثني” دور المعلمات والمعلمين الذين أشرفوا على الامتحانات النهائية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في هذا الظرف، معربا عن أمله في التوفيق لأبنائه الطلاب.

وفي هذا الصدد، أكد “الثني” ضرورة وضع خطة لاستئناف العام الدراسي الجديد بما يكفل سلامة الطلاب والمعلمين، معربا عن أمله في التوفق لاستئناف العملية الدراسية.

واستعرض الاجتماع نتائج اجتماع وزير التعليم مع لجنة انتخابات المجالس البلدية، والاتفاق على توفير كافة إمكانيات وزارة التعليم لهذا العرس الانتخابي، وذلك نظرا لإجراء العملية الانتخابية داخل المؤسسات التعليمية.

وأكد وزير التعليم للـ”الثني” عمل الوزارة على تطبيق القانون رقم 4 لعام 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين.

وقال إن الوزارة قامت بإتمام كافة الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتضمين زيادة مرتبات المعلمين بالميزانية التقديرية للعام القادم، لافتا إلى انتظار التغطية المالية من قبل مصرف ليبيا المركزي.