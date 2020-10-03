“الثني” يطلع على سير عمل وزارة التعليم ويشدد على وضع خطة لاستئناف العام الدراسي

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم السبت، على سير عمل وزارة التعليم، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز.
وقدم الوزير للـ”الثني” تقريرا عن زيارته الأخيرة لمدينة سرت وتفقد جامعتها ومؤسساتها التعليمية، وكذلك البريقة ومؤسساتها التعليمية وعلى رأسها جامعة النجم الساطع.
وأصدر “الثني” تعليماته بتقديم تقرير مفصل عن أبرز الاحتياجات لهذه المؤسسات.
كما قدم الوزير تقريرا للـ”الثني” عن انتهاء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، لافتا إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة وباء كورونا خلالها، وانتهائها بنجاح تام.
وبهذه المناسبة، ثمن “الثني” دور المعلمات والمعلمين الذين أشرفوا على الامتحانات النهائية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في هذا الظرف، معربا عن أمله في التوفيق لأبنائه الطلاب.
وفي هذا الصدد، أكد “الثني” ضرورة وضع خطة لاستئناف العام الدراسي الجديد بما يكفل سلامة الطلاب والمعلمين، معربا عن أمله في التوفق لاستئناف العملية الدراسية.
واستعرض الاجتماع نتائج اجتماع وزير التعليم مع لجنة انتخابات المجالس البلدية، والاتفاق على توفير كافة إمكانيات وزارة التعليم لهذا العرس الانتخابي، وذلك نظرا لإجراء العملية الانتخابية داخل المؤسسات التعليمية.
وأكد وزير التعليم للـ”الثني” عمل الوزارة على تطبيق القانون رقم 4 لعام 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين.
وقال إن الوزارة قامت بإتمام كافة الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتضمين زيادة مرتبات المعلمين بالميزانية التقديرية للعام القادم، لافتا إلى انتظار التغطية المالية من قبل مصرف ليبيا المركزي.
أضف تعليقـك