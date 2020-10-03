بن سلطان: الحلُّ في ليبيا يتمثّل في خطّة متكاملة تشمل احترام سيادة البلاد واستقلالها

ليبيا – أشار الدبلوماسي السابق خالد بن سلطان إلى أنّ الحلّ في ليبيا يتمثّل في خطّة متكاملة تشمل احترام سيادة البلاد واستقلالها.

بن سلطان بيّن في تصريح لموقع “إرم نيوز” أنّ أيّ حوار إن لم يتضمّن مبادئًا وشروطًا تمس الحياة اليومية للمواطن لن يجد أيّ نجاح.

وأوضح بأنه يجب أن تشتمل المفاوضات على نقاط ذات جدوى لمشاكل ليبيا العديدة، منها الإفراج عن السجناء السياسيين وأسرى الحرب، ومعرفة مصير من اختفوا قسرًا في مناطق نفوذ الميليشيات، وضمان تشكيل لجان محايدة في التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، التي ارتكبتها الميليشيات في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية