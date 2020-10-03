ليبيا الان

«صنع الله» يطالب الأمم المتحدة بمعاقبة معاق يتقاضى راتبا من «الضمان»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عبر محمود العرم، أحد أصحاب الإعاقات الذين يتقاضون راتبا شهريا من «الضمان الاجتماعي»، عن سخريته من إدراج مصطفى صنع الله اسمه ضمن قائمة طالب فيها منظمة الأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية عليهم.

وقال «العرم»، عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «يا عرب شن يصير في أملاكي في أمريكا يحجزوا عليها ولا كيف راني  خايف على الملايين في بنوك أمريكا حتى النوم معش يجيني».

وطالب مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لجنة العقوبات الأمم المتحدة بفرض عقوبات على شيوخ قبائل في برقة وضباط الجيش الوطني الليبي.

وأرسل مصطفى صنع الله مطالبه، إلى لجنة العقوبات بالأمم المتحدة عن طريق طاهر السني ممثل حكومة الوفاق بالأمم المتحدة، للمطالبة بفرض عقوبات على عدد من شيوخ القبائل في برقة و ضباط الجيش و النشطاء والإعلاميين.

وأحال صنع الله قائمة لمجلس الأمن بأسماء يطلب معاقبتها بينها «محمود العرم- أحد الذين يتقاضون راتبا شهريا من الضمان الاجتماعي»، السنوسي الحليق شيخ قبائل الزوية وأبوالقاسم قريش من الزنتان ورئيس حرس المنشآت النفطية لواء ناجي المغربي والمتحدث باسم القيادة العامة لواء احمد المسماري والمدون عيسى رشوان والإذاعي محمد امطلل وآخرين.

وتأتي مطالبة صنع الله، بعد اتفاق أحمد معيتيق نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية و القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بعودة إنتاج النفط و تصديره، الأمر الذى فسره محللون سياسيون بأنه سابقة خطيرة و استهتار بالأعراف الدبلوماسية و الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة نفسها .

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الضمان صنع الله

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • صنع الشيطان كلب اردوغان وواحد من الاخوان المفسدين المغضوب عليهم والضالين ومن اخوان لوط الانجاس يريدون معاقبة الاطهار
    قال تعالى :-
    وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82)
    عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) رواه البخاري .

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  • .عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله ؟ .. قال: «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة» . ؟
    .يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أموراً ستصير في مستقبل الأيام وهي حاصلة في واقعنا المعاصر، منها: أن يتمكن التافه من الكلام، وكأن الأصل أن لا يتكلم إلا العاقل الحكيم،

    ومما يزيد المشكلة عمقاً ومساحة أن يكون هذا وأمثاله ممن يتناول أمور الجماهير فيساهم في تضليل الرأي العام، وتوجيه العامة إلى مستوى طرحه كتافه قاعد متقاعس، أو على ضعفهم فوُسِّد أمرهم لرويبضة.

    يصف الرسول صلى الله عليه وسلم الزمن الذي يصول فيه الرويبضة بالسنوات الخدّاعات، ذلك لأن الأمور تسير خلاف القاعدة، فالصادق يُكذَب والكاذب يُصدَّق، والأمين يُخَون والخائن يُؤتًمن، والصالح يُكمَّم والتافِهُ الرويبضة يُمكن.
    نحن الان في زمن الرويبضة ..؟؟

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  • نفس اسلوب الصهاينة يقلبون الحقائق فيجعلوا الشعب الفلسطينى الذى يدافع عن ارضه ارهابى والصهيونى الحقير الذى يغتصب ارضه بطل قومى لانه يدافع عن الدولة الصهيونية ومكان هذا الحقير عند بنى صهيون يستفيدوا من غباوته وحقارته

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  • كما قال الشاعر
    خنافسُ الأرض تجـري في أعِنَّتِها * * * وسـابحُ الخيل مربوطٌ إلى الوتـدِ
    وأكرمُ الأُسْدِ محبـوسٌ ومُضطهدٌ * * * وأحقرُ الدودِ يسعى غير مضطهـدِ
    وأتفهُ الناس يقضي في مصالحهمْ * * * حكمَ الرويبضـةِ المذكورِ في السنَدِ
    فكم شجاعٍ أضـاع الناسُ هيبتَهُ * * * وكمْ جبانٍ مُهـابٍ هيبـةَ الأسَدِ
    وكم فصيحٍ أمات الجهلُ حُجَّتَهُ * * * وكم صفيقٍ لهُ الأسـماعُ في رَغَدِ
    وكم كريمٍ غدا في غير موضعـهِ * * * وكم وضيعٍ غدا في أرفعِ الجُــدَد
    در الزمان على الإنسان و انقلبت * * * كل الموازين و اختلت بمستند

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