«صنع الله» يطالب الأمم المتحدة بمعاقبة معاق يتقاضى راتبا من «الضمان»

عبر محمود العرم، أحد أصحاب الإعاقات الذين يتقاضون راتبا شهريا من «الضمان الاجتماعي»، عن سخريته من إدراج مصطفى صنع الله اسمه ضمن قائمة طالب فيها منظمة الأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية عليهم.

وقال «العرم»، عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «يا عرب شن يصير في أملاكي في أمريكا يحجزوا عليها ولا كيف راني خايف على الملايين في بنوك أمريكا حتى النوم معش يجيني».

وطالب مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لجنة العقوبات الأمم المتحدة بفرض عقوبات على شيوخ قبائل في برقة وضباط الجيش الوطني الليبي.

وأرسل مصطفى صنع الله مطالبه، إلى لجنة العقوبات بالأمم المتحدة عن طريق طاهر السني ممثل حكومة الوفاق بالأمم المتحدة، للمطالبة بفرض عقوبات على عدد من شيوخ القبائل في برقة و ضباط الجيش و النشطاء والإعلاميين.

وأحال صنع الله قائمة لمجلس الأمن بأسماء يطلب معاقبتها بينها «محمود العرم- أحد الذين يتقاضون راتبا شهريا من الضمان الاجتماعي»، السنوسي الحليق شيخ قبائل الزوية وأبوالقاسم قريش من الزنتان ورئيس حرس المنشآت النفطية لواء ناجي المغربي والمتحدث باسم القيادة العامة لواء احمد المسماري والمدون عيسى رشوان والإذاعي محمد امطلل وآخرين.

وتأتي مطالبة صنع الله، بعد اتفاق أحمد معيتيق نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية و القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بعودة إنتاج النفط و تصديره، الأمر الذى فسره محللون سياسيون بأنه سابقة خطيرة و استهتار بالأعراف الدبلوماسية و الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة نفسها .