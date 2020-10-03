الفيتوري لـ218: “مؤسسة النفط” تحولت لأداة في يد “الإخوان”

خاص| 218

خصصت “NEWS 218″، حلقة اليوم السبت، من برنامج “LIVE” للحديث عن مطالبات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله بإنزال عقوبات على من وصفهم بـ”معرقلي إنتاج النفط”، وهم 19 شخصية ليبية يحملون صفات أعيان قبائل ونشطاء ومدونين ووزراء وآمري قطاعات.

وكان ضيف الفقرة المتابع للشأن السياسي رضوان الفيتوري من العاصمة اللبنانية بيروت، وقد تحدث عن أن خطوة صنع الله لا تتسم بالموضوعية وجاءت فقط من اجل استفزاز القيادة العامة للجيش الوطني الذي أعلن على لسان قائده المشير خليفة حفتر إعادة ضخ النفط من الموانئ والحقول بعد أن أغلقت من القبائل الليبية يوم 17 من يناير الماضي.

وقال الفيتوري إن رئيس المؤسسة الوطنية يجهل البروتوكول الذي يحدد المهام وذلك من خلال اتصاله المباشر بالمندوب الذي وضعته حكومة الوفاق في نيويورك وهو الطاهر السني، موضحاً أن هذا الأمر يعكس تخبطاً في عمل حكومة الوفاق وغياباً لجهات أصيلة على رأسها وزارة الخارجية.

وختم الفيتوري مقابلته بالقول إن المؤسسة الوطنية للنفط تحولت من مؤسسة فنية تعنى بشؤون النفط والغاز إلى مؤسسة سياسية وأداة في يد جماعة الإخوان المسلمين الليبية شأنها شأن مصرف ليبيا المركزي.

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