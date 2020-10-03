صالح والحويج يستعرضان آخر استعدادت مؤتمر سرت الثاني

أخبار ليبيا24

استعرض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم السبت، بمقر إقامته في مدينة القبة مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج آخر استعدادت مؤتمر سرت الثاني.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي إن الحويج أطلع صالح على مستجدات مؤتمر سرت الهادف لاستحضار الذاكرة التاريخية لدعم الثوابت الوطنية المتمثلة في وحدة وسيادة ليبيا واستقلال قرارها والدفع باتجاه الحل السياسي الذي يُنهي الأزمة الليبية والدعوة للسلام وتفكيك الميليشيات ونهاية الفوضى والإرهاب.

وأضاف الصافي أن رئيس مجلس النواب ثمّن الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية خاصة وأن مؤتمر سرت الثاني يجمع شرائح الشعب الليبي ويشكل مرجعية وطنية تدعم كافة الجهود الدولية والاقليمية لحل الازمة الليبية.

وأفاد المستشار الإعلامي أن الحويج ناقش خلال اللقاء أيضآ أهمية الإسراع في المصادقة على قانون العمل السياسي والقنصلي بالإضافة إلى ماوصلت إليه الوزارة من نتائج نظير عملها طيلة الفترة الماضية.

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