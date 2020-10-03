محطة الرويس توضح أسباب الإظلام التام بالجناح الغربي لشبكة الكهرباء

أصدرت محطة «الرويس» لتوليد الطاقة الكهربائية، اليوم السبت، بيانًا عاجلًا أوضحت فيه أسباب حدوث الإظلام التام بالجناح الغربي بالشبكة العامة للكهرباء، معلنة دخول الوحدات الأولى والثانية والثالثة والخامسة بها على الشبكة.

وأرجعت المحطة سبب حدوث حالة الإظلام التام إلى انخفاض تردد الشبكة بشكل حاد جراء زيادة استهلاك الطاقة، ونقص القدرات الإنتاجية لوحدات التوليد المركبة، وذلك حسب البيان المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

– شركة الكهرباء: إظلام جزئي في المنطقة الغربية بعد عطل في محطة الرويس

وأشار البيان إلى أن جميع حالات الإظلام بالجناح الغربي للشبكة العامة للكهرباء حدثت إما نتيجة انخفاض التردد بالشبكة أو فصل في خطوط نقل الطاقة، مؤكدًا أن وحدات محطة الرويس لم تكن سببًا في أية حالة من حالات الإظلام تلك، منوهًا بـ«دورها الرئيسي في إعادة بناء الشبكة العامة للكهرباء منذ العام 2014 وحتى تاريخه».

وفي 17 سبتمبر الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث إظلام جزئي بشبكة المنطقة الغربية، مرجعة السبب في ذلك إلى عطل في محطة الرويس الغازية. وأشارت إلى حدوث انخفاض في ضغط الغاز الواصل إلى المحطة، ما أثر سلبا على تزويدها بالغاز، لتنخفض القدرات الإنتاجية بها، وتخرج بعض وحدات التوليد فيها عن العمل.

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