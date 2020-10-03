“عقيلة صالح” و”الحويج” يبحثان الاستعدادات الأخيرة لمؤتمر سرت الثاني | صور

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، بمقر إقامته في مدينة القبة وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج.

وأكد عبدالحميد الصافي في تصريحات صحفية، أن “الحويج” أطلع “عقيلة” على آخر استعدادت مؤتمر سرت الثاني الهادف لاستحضار الذاكرة التاريخية لدعم الثوابت الوطنية المتمثلة في وحدة وسيادة ليبيا واستقلال قرارها والدفع باتجاه الحل السياسي الذي يُنهي الأزمة الليبية والدعوة للسلام وتفكيك الميليشيات ونهاية الفوضى والإرهاب.

وتابع “الصافي” أن رئيس مجلس النواب ثمّن الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية خاصة وأن مؤتمر سرت الثاني يجمع شرائح الشعب الليبي ويشكل مرجعية وطنية تدعم كافة الجهود الدولية والاقليمية لحل الازمة الليبية.

وأضاف “الصافي” أن الوزير “الحويج” ناقش خلال اللقاء أيضآ أهمية الإسراع في المصادقة على قانون العمل السياسي والقنصلي بالإضافة إلى ماوصلت إليه الوزارة من نتائج نظير عملها طيلة الفترة الماضية.

وأكد “الصافي” أن رئيس مجلس النواب عبر عن شكره وتقديره للعمل الناجح الذي تقوم به وزارة الخارجية مؤكداً دعمه لكل ما تقوم به في خدمة الوطن والمواطن.

واختتم “الصافي” تصريحه أن في نهاية اللقاء قدم “الحويج” لـ”عقيلة” درع الاحتفالية التي عقدت بمناسبة الذكرى 80 لتأسيس الجيش الليبي في الفترة السابقة.



