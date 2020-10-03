بالفيديو..الخليج العربي تعلن عن إعادة تشغيل مصفاة السرير

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط اليوم السبت عن إعادة تشغيل مصفاة السرير بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن إعادة تشغيل مصفاة السرير سياسهم في دعم شركة البريقة لتسويق النفط والغاز بالمحروقات لتغطية السوق المحلي.



ومع إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة، وصلت إلى مصفاة الزاوية لتكرير النفط أول شحنة من خام الحمادة تقدر بحوالي 25 ألف برميل مع توقعات بوصول شحنات أخرى من خام الشرارة للمصفاة لإعادة تشغيلها.