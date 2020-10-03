إصابة اللاعب الدولي “المعتصم بالله صبو” بفيروس كورونا

أعلن اللاعب الدولي لكرة القدم، المعتصم بالله صبو، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد المنستيري التونسي، قد أعلن أيضا اليوم السبت، إصابة لاعبه الليبي “المعتصم”، بفيروس كورونا المستجد، ليكون ثالث لاعب في الفريق يصاب بالفيروس، بعد فادي العرفاوي وأنطوني أكبوتو.

وفي سياق متصل، أكد المنستيري سلامة موزاس أوركوما ومحمد مكاري، حيث جاءت نتائج التحاليل التي خضعا لها سلبية.

وقررت إدارة المنستيري إخضاع كل اللاعبين للفحوصات، بعد ثبوت إصابات عديدة في صفوف الترجي الرياضي بكورونا، بعد نهائي كأس تونس، والذي فاز به المنستيري الأحد الماضي، بثنائية نظيفة.