صحفية تونسية تروي قصة تخويفها وإرهابها من «مخابرات الوفاق»

كشفت الصحفية التونسية، كريمة ناجي، المختصة بتغطية النزاع المسلح بليبيا منذ 2013 لصالح عدة وسائل إعلام دولية، تعرضها إلى تهديد وظلم كبير ممن وصفتها بـ«المخابرات العامة» في طرابلس، إلى درجة وصلت إلى فقدانها لعملها.

وقالت الصحفية التونسية «إنها تعرضت إلى مظلمة كبيرة في القطر الليبي الشقيق تسبب في فقدانها لعملها بسبب التضييق التي يلاحقها في أداء مهمتها منذ إبريل 2018، والتي بدأت بتخويف المديرة السابقة لمكتب الإعلام الخارجي بطرابلس بجهاز المخابرات»، وفقا لما نشرته صحيفة «الجريدة التونسية».

وأضافت «أن المديرة السابقة لمكتب الإعلام الخارجي بطرابلس بجهاز المخابرات ادعت أن عليها تحفظ من المخابرات وهو ادعاء لا أساس له من الصحة طال كذلك الزميل التونسي عماد لملوم كذلك».

وأوضحت «أنه بعد عدة شكاوى تم تغير مديرة مكتب الإعلام الخارجي بطرابلس ليواصل المدير الجديد الادعاء بالباطل والتشهير بها واتهامها بوجود تحفظ ضدها من المخابرات ورفض مدها ببطاقة الاعتماد للعمل مع إحدى القنوات الدولية التي طالبت التعامل معها».

وشددت الصحفية التونسية «أن تلك المعلومات كلها ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، وأنها توجهت بشكوى للمجلس الرئاسي الليبي بتاريخ 3 يونيو 2020 وشكوى أخرى إلى القنصلية التونسية بطرابلس لكن ما من مجيب».