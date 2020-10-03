المستشار صالح يتابع مع الحويج الاستعدادات لمؤتمر سرت الثاني

اطلع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم، على آخر الاستعدادات الجارية لمؤتمر سرت الثاني، وذلك خلال لقائه بوزير الخارجية عبد الهادي الحويج، في مدينة القبة.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس المجلس عبد الحميد الصافي أن هذا المؤتمر يهدف لاستحضار الذاكرة التاريخية، لدعم الثوابت الوطنية المتمثلة في وحدة وسيادة ليبيا واستقلال قرارها، والدفع باتجاه الحل السياسي الذي ينهي الأزمة، وكذلك الدعوة للسلام وتفكيك الميليشيات ونهاية الفوضى والإرهاب.

مشيرا إلى أن المستشار صالح ثمن الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية، خاصة وأن مؤتمر سرت الثاني يجمع شرائح الشعب الليبي ويشكل مرجعية وطنية تدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة الليبية.

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