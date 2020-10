أخبار ليبيا24 أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية إبراهيم بوشناف اليوم السبت تعليماته المشددة بإطلاق خطة عاجلة للقبض على الخارجين عن القانون في مدينة بنغازي وأية مدينة أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة الليبية. وأمر بوشناف خلال اجتماع أمني طارئ عقده في ديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي بوضع خطة أمنية مشتركة تنطلق من مساء اليوم تضم مديرية أمن […]

