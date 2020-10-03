مستشفى الخليل بطرابلس: السيطرة على حريق بالمولد الخارجي بسبب ماس كهربائي .. ولا أضرار بشرية

شب حريق في مستشفى الخليل بطرابلس، نتيجة ماس كهربائي في المولد الموجود خارج المبنى.

وفند مستشفى الخليل، في منشور على الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك”، الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بإضرام النيران بالمستشفى، مؤكدا أنه “ماس كهربائي”.

وطمأنت إدارة المستشفى المواطنين وذوي المرضى، بأن المبنى لم يتضرر من النيران التي تم إخمادها على وجه السرعة من قبل فريق الأمن والسلامة بالمستشفى، والحريق لم يسفر عن أي أضرار بشرية بين العاملين والمرضى.

وأكدت إدارة المستشفى بأن العمل يسير بشكل اعتيادي في العيادات الخارجية وأقسام الإيواء، وتم تشغيل المولد البديل حتى لايتوقف العمل حفاظا على سلامة المرضى والعاملين.



