العقوري ودوهيلين يبحثان المستجدات السياسية والتنسيق الليبي الفرنسي

تلقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أمس اتصالا هاتفيا من السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دو هيلين، بحثا خلاله آخر التطورات السياسية الراهنة، وجددا أهمية التنسيق المتواصل من أجل دعم الحوار السياسي لحل الأزمة.

العقوري أكد حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات الليبية الفرنسية في جميع المجالات، مشيدا بالمواقف الفرنسية الرافضة للتدخلات الأجنبية والداعمة لاستقرار ليبيا، والذي سيعود على كامل المنطقة بالاستقرار.

بدورها أكدت السفيرة الفرنسية حرص بلادها على أهمية التنسيق المستمر مع مجلس النواب، ومواصلة الجهود الفرنسية من أجل عودة السلام إلى ليبيا.

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