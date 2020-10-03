اجتماع عبر الفيديو حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

عبرت ألمانيا في الأمم المتحدة عن أملها في أن يؤدي اجتماع عبر الفيديو حول ليبيا تنظمه الإثنين، على هامش الجمعية العامة للمنظمة الدولية، إلى تسريع الجهود لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وقال نائب مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة غونتر سوتر للصحفيين، إن هذا الاجتماع يأتي في وقت حساس مع وجود تطورات إيجابية في ليبيا، آملا في أن تصدر رسالة قوية خلال اجتماع يوم الإثنين.

وستطالب ألمانيا بتجديد الالتزامات التي جرى التعهد بها خلال مؤتمر برلين، وستشارك في الاجتماع كل الدول التي حضرت قمة برلين إضافة إلى دول المنطقة، لكن دون مشاركة الأطراف الليبية.

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