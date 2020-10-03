الأزهر السوكني.. فنان يحول جدران المدارس للوحات جمالية

قام الفنان الليبي الأزهر السوكني بتحويل سور مدرسة مشوه بخربشات الكتابات اليدوية إلى جداريات جمالية وفنية تحترم الذوق العام وتعبر عن المناهج التعليمية.

وقال السوكني عبر صفحته بموقع “فيسبوك” “بدأت بعون الله بطمس التلوث البصرى الذى تركته المرحلة بمؤسساتنا التعليمة” موضحا أنه حول العبارات المكتوبة بشكل عشوائي بلا معنى إلى “جداريات جمالية وفنية تترجم الذوق العام والمناهج التعليمية”.

وأشار إلى أنه قام بهذا العمل الفني في مدرسة القدس للتعليم الأساسي بمدينة العجيلات مقدما لها الشكر لتعاونها مضيفا “يحذونا الأمل الوطيد بإدارات المدارس الأخرى ضرورة طمس كل ما هو غير تربوى وأنه على استعداد لتنفيذ رسومات جميلة وقشيبة تترجم المنهج التعليمية.

يشار إلى أن السوكني فنان وكاتب ومخرج مسرحي ومدرس تربية فنية.