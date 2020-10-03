ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ المغرب |

03 October, 2020

قضى اعضاء وفدي المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب‏”ليلة بيضاء” من المفاوضات في بوزنيقة، والتي استئنفت جلساتها مساء الجمعة ، وينتظر ان تتواصل مساء اليوم السبت.

وقد تم الاتفاق على التخلص من الهواتف النقالة داخل القاعة التي تحتضن الحوار الليبي الليبي ،وعزت كواليس الحوار هذا الاجراء الى تفادي التدخلات الخارجية ، والتي قد تؤدي إلى نسف ما يتم الاتفاق عليه او توجيه النقاش الى قضايا اخرى.

وتترقب الأوساط الاعلامية والمهتمة، اول بيان مقتضب حول ما يجري، ومسار الحوار، وإمكانية التوصل إلى تفاهمات يمكن أن تشكل خطوة الى الامام.

كما يتساءل الكثيرون عن مآل اللقاء المنتظر بين رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.