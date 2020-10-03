وفد من أعيان ومشايخ القبائل يناقش ببني وليد الخروج بحل ليبي ليبي للأزمة

استضافت مدينة بني وليد اليوم لقاء جمع عددا من أعيان ومشائخ القبائل والمدن الليبية، لمناقشة الوضع الراهن في البلاد، وتشكيل لجان للتواصل مع مختلف الأطراف في ليبيا للخروج بحل ليبي ليبي للأزمة.

اللقاء ناقش أيضا مقترحا لإصدار مذكرة توجه إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، لتبيان الوضع الليبي للمجتمع الدولي، والتأكيد على أن يكون الحل ليبيا ليبيا يضم كافة مكونات المجتمع.

كما تمت دراسة مقترح لتشكيل وفد من المناطق الغربية والوسطى والجنوبية، للتوجه إلى برقة للقاء أعيانها ومشائخها لمناقشة الوضع الليبي وإيجاد حل للأزمة.

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