ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

03 October, 2020

التقى رئيس المؤتمر العام السابق نوري أبو سهمين ،اليوم السبت ،ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ، حيث جرى التباحث بشأن سبل حل الأزمة الليبية.

و قال بيان لأبو سهمين نشر على الصفحة الرسمية لتيار “يا بلادي” ،إن اللقاء ناقش الوضع الليبي الراهن، إضافة إلى عرض أهداف التيار ورؤيته للوضع السياسي الحالي.

كما أثنى رئيس التيار “نوري أبوسهمين” على الدور الإيجابي لجمهورية تركيا إزاء إيجاد حل دائم وإحلال السلام في ليبيا.

وكان أبو سهمين ألتقى في وقت سابق عددا من أعضاء “كتلة ليبيون” بالمجلس الأعلى للدولة ،وهم أبو القاسم قزيط، وعبدالله جوان، وحسن حبيب، وفتح الله أبوبكر، إضافة لأبوبكر السعداوي رئيس أعيان مصراتة المكلف من المجلس البلدي.

وقال بيان ،إن المجتمعين باركوا انطلاقة تيار “يا بلادي” بعد التعريف به وبأهدافه، كما استعرض الحاضرون المشهد السياسي الحالي وإمكانية المساهمة الفعلية في توحيد الصف والجهود الصادقة، بحسب كلامه.