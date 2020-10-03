طريق سيناون- نالوت.. تهالك عجزت عنه الحكومات

عجزت كل الحكومات المتعاقبة من العام 2011 عن صيانة 40 كلم من الطريق البري المتهالك بين واحة سيناون ومدينة نالوت والذي يربط طرابلس ببلديتي درج وغدامس.

ويتكبد مرتادو هذه الطريق أشد المعاناة وأصبحت هاجسا يرهق تفكير المرضى والأهالي والتجار لما تشكله من خطر على سلامتهم.

وباءت كل المساعي لصيانة هذه الطريق بالفشل بسبب مشاكل إدارية مع الشركة الكرواتية المالك للمشروع، وأيضا مع جهاز ديوان المحاسبة بسبب نزع هذه الجزئية وإسنادها لشركة محلية لصيانتها.

بسبب تهالك هذه الطريق، امتنع أصحاب الشاحنات الناقلة للوقود وأسطوانات الغاز وتجار الخضار والفواكه عن السفر إلى غدامس.

ويبقى المواطن هو الضحية والمتضرر من هول الطريق، خاصة في ظل كثرة الحوادث والأعطال المتكررة التي تسببها الطريق المتهالكة للمركبات العامة والخاصة.

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