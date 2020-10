أفادة مصادر

إعلامية اليوم السبت بأن المؤشرات الحيوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقلقة

للغاية خلال الــ24 ساعة الماضية، مضيفة أن الساعات الــ48 المقبلة ستكون حاسمة

بالنسبة لوضعه الصحي.

The post عاجل// مؤشرات ترامب الحيوية مقلقة والساعات الثماني والأربعين المقبل ستكون حاسمة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24